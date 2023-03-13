Клієнти російського банку зіштовхнулись з "труднощами" в роботі додатків, інтернет-банку та сайту.

Українська ІТ-армія атакувала російський комерційний банк "Росбанк", через що його російські клієнти зіштовхнулись з "труднощами" в роботі додатків, інтернет-банку та сайту. Про це повідомляє прес-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram.

"Щось "Росбанк" підзавалився. Може неймінг невдалий чи покурили в серверній. Кажуть зараз все полагодять і підуть знову рублі по дротах, але ми трошки проти. Друзі, включайте все до останньої праски в цю атаку!" - йдеться в повідомленні.

У свою чергу в прес-службі "Росбанку" пожалілися та зазначили, що "можуть спостерігатися тимчасові труднощі в роботі додатків, інтернет-банку та сайту".

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В українській ІТ-армії закликали громадян долучатися до IT ARMY, для цього потрібно заповнити анкету (https://forms.gle/BBhy8UwkjfqrfFi78). Зазначається, що в українській ІТ-армії шукають людей для підсилення поточних і розробки нових проектів.

Українська ІТ-армія проти Росії - успіхи на кібер-фронті

Як повідомляв УНІАН, 1 березня українська IT-армія успішно здійснила DDoS-атаку на російську митницю, а 5 березня – атакувала найбільшого російського провайдера "Триколор" та сервіс бронювання готелів TVIL.RU.

7 березня українська ІТ-армія здійснила чергову кібератаку на РФ – клієнти "Сбербанку" та банку "Тінькофф" не могли розрахуватись картками по всій країні.

8 березня українська ІТ-армія зламала російський платіжний сервіс та одного з найбільших платіжних інтернет-провайдерів Росії, компанію Payonline.

Довідка УНІАН. IT-армія України - спільнота IT-фахівців, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу ІТ-армії входять понад 200 тис. волонтерів. Спільнота об’єднала українських та іноземних професіоналів.

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