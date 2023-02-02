Блокування зменшить потік надходження коштів в казну РФ.

Українська "IT-армія" здійснила цифрове блокування систем вантажоперевезень в Росії, що зменшить потік надходження коштів за надлишкову вагу вантажу в казну Російської Федерації.

Як повідомляє прес-служба IT ARMY of Ukraine у Telegram, до поточних цілей українська "IT-армія" додала систему стягнення плати з автомобілів, що мають максимальну дозволену вагу понад 12 тонн.

"Цифрове блокування вантажоперевезень йде повним ходом! Є підтвердження від "Деловые линии" і "Пони Экспресс". До поточних цілей додали "Платон" - це система справляння плати з автомобілів, що мають максимальну дозволену вагу понад 12 тонн. Тобто блокування цієї системи зменшить потік надходження коштів за надмірну вагу вантажу в казну РФ", - йдеться в повідомленні.

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"IT-армія" України-спільнота IT-фахівців, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу "ІТ-армії" входять понад 200 тис.волонтерів. Вона об'єднала як українських, так і іноземних професіоналів.

3 листопада українська "ІТ-армія" отримала доступ до мереж центрального банку Російської Федерації.

4 листопада 2022 року українська "IT-армія" атакувала ресурс російського "Газпромбанку". Всього протягом листопада вона "паралізувала" понад 900 російських онлайн-ресурсів.

29 січня стало відомо, що українська "IT-армія" отримала доступ до архівів "Газпрому".

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