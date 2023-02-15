Внаслідок результаті атаки на російського провайдера зафіксовано понад 5 тис. аварій і відсутність інтернету.

Українська "IT-армія" втрутилася в роботу одного з найбільших російських інтернет-провайдерів "Дом.ру" (ЕР-Телеком), а також отримала доступ до внутрішньої корпоративної мережі російської IT-компанії.

Як повідомляє прес-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram, Українська "IT-армія" отримала доступ до внутрішньої корпоративної мережі російської IT-компанії "ПЕЙТРАНС", що здійснює надання послуг з технічної підтримки та сервісного обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду московського метрополітену.

"Втрутилися в роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів на болотах під назвою "Дом.ру "(ЕР-Телеком), послугами якого користуються "Альфа банк", "Сбербанк", АЗС "Лукойл", "Татнефть" та ін.в результаті чого більше 5 тис. аварій в роботі, відсутній інтернет, скинуті налаштування систем і здійснено друк на більше тисячі принтерах з нагадуванням жителям мордора, що добро завжди перемагає зло", - йдеться в повідомленні.

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"Знищили (без можливості відновлення) дані компанії, а саме вихідний код онлайн-додатків, які дозволяли здійснювати онлайн-оплати проїзду в метро, сервер мобільних додатків, призначений для передачі платіжних даних між банками, сервер ORA2 і ORA1, з допомогою якого функціонувала автоматизована система оплати проїзду в московському метрополітені, відео-сервер", - додали в прес-службі.

Війна в Україні та "IT-армія":

"IT-армія" України - спільнота IT-фахівців, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу "ІТ-армії" входять понад 200 тис.волонтерів. Вона об'єднала як українських, так і іноземних професіоналів.

3 листопада українська "ІТ-армія" отримала доступ до мереж центрального банку Російської Федерації.

4 листопада 2022 року українська "IT-армія" атакувала ресурс російського "Газпромбанку". Всього протягом листопада вона" паралізувала " понад 900 російських онлайн-ресурсів.

29 січня стало відомо, що українська "IT-армія" отримала доступ до архівів "Газпрому".

2 лютого 2023 року українська "IT-армія" заблокувала системи вантажоперевезень в Росії.

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