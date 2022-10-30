Італія передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть "від 20 до 30" самохідних артилерійських установок М109L, які пройдуть перевірку і відправляться на фронт.
Такою інформацією поділилося видання La Repubblica з посиланням на джерела. Офіційні відомості про постачання поки не надходили.
Журналісти розповіли, що Україна високо цінує допомогу у вигляді САУ, так як вони потрібні для боротьби з російською агресією. Скільки точно М109L відправлять для ЗСУ, точно невідомо. Однак кількість буде в межах "від 20 до 30" штук.
Постанова про відправку САУ Україні була прийнята ще урядом Маріо Драгі. Техніка спочатку пройде огляд, а потім її відправлять на фронті. У виданні зазначають, що нашій країні все важче знаходити боєприпаси для радянської артилерії. Тому Україна прагне отримати західні зразки озброєння.
Довідка: М109L — це модернізований варіант американської САУ M109. Італія випустила сотні одиниць цих артилерійських установок за часів холодної війни. Техніка володіє 155-мм гарматою і стріляє боєприпасами стандартів НАТО.
Допомога Україні від Італії: що відомо
- Новий прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запевнила президента України Володимира Зеленського в подальшій підтримці в боротьбі проти російського агресора. Глава нашої держави запросив у Риму системи ППО SAMP-T, тому що захист неба зараз має "найбільший пріоритет". Але поки невідомо, чи погодиться Італія відправити цю техніку.
- За словами міністра оборони Олексія Резнікова, 18 жовтня Рим надав Києву новий пакет військової допомоги. Що саме в нього увійшло, не повідомляється.
- Всього Італія здійснила п'ять постачань партій техніки для ЗСУ. Інформація про зміст останніх пакетів військової допомоги публічно не поширювалася.