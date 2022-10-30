Вони пройдуть перевірку і відправляться на фронт.

Італія передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть "від 20 до 30" самохідних артилерійських установок М109L, які пройдуть перевірку і відправляться на фронт.

Такою інформацією поділилося видання La Repubblica з посиланням на джерела. Офіційні відомості про постачання поки не надходили.

Журналісти розповіли, що Україна високо цінує допомогу у вигляді САУ, так як вони потрібні для боротьби з російською агресією. Скільки точно М109L відправлять для ЗСУ, точно невідомо. Однак кількість буде в межах "від 20 до 30" штук.

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Постанова про відправку САУ Україні була прийнята ще урядом Маріо Драгі. Техніка спочатку пройде огляд, а потім її відправлять на фронті. У виданні зазначають, що нашій країні все важче знаходити боєприпаси для радянської артилерії. Тому Україна прагне отримати західні зразки озброєння.

Довідка: М109L — це модернізований варіант американської САУ M109. Італія випустила сотні одиниць цих артилерійських установок за часів холодної війни. Техніка володіє 155-мм гарматою і стріляє боєприпасами стандартів НАТО.

Допомога Україні від Італії: що відомо

Новий прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запевнила президента України Володимира Зеленського в подальшій підтримці в боротьбі проти російського агресора. Глава нашої держави запросив у Риму системи ППО SAMP-T, тому що захист неба зараз має "найбільший пріоритет". Але поки невідомо, чи погодиться Італія відправити цю техніку.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, 18 жовтня Рим надав Києву новий пакет військової допомоги. Що саме в нього увійшло, не повідомляється.

Всього Італія здійснила п'ять постачань партій техніки для ЗСУ. Інформація про зміст останніх пакетів військової допомоги публічно не поширювалася.

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