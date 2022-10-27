Поки невідомо, чи погодиться західний партнер відправити ЗРК нашій державі.

На поточний момент поставки систем протиповітряної оборони — це пріоритет для України. Вони допоможуть захиститися від ударів Росії, зокрема, по об'єктах енергетичної інфраструктури. Щоб посилити українську ППО, президент Володимир Зеленський попросив Італію надати нам зенітні ракетні комплекси SAMP-T.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Системи протиповітряної оборони. На сьогоднішній день це для нас найбільший пріоритет. Ви знаєте чому. Тому що ми хочемо, щоб наші люди повернулися додому з-за кордону, щоб їхні діти могли піти в школу, в університет і так далі. Але без безпеки, без ППО ми не можемо цього забезпечити. Дуже мало країн виробляють ППО — не тільки мають, а й виробляють. Італія разом з Францією і Німеччиною виробляє комплекси SAMP-T. І ми їх потребуємо", — повідомив Зеленський.

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Поставки Україні систем ППО: остання інформація

Два тижні тому Німеччина передала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Вона вже встигла показати "досить непогані" результати, про що відзвітували у Повітряних силах ЗСУ. Ще три одиниці німецьких ППО будуть відправлені "якомога швидше".

Наприкінці жовтня надійшла інформація, що дві системи NASAMS вже знаходяться на території України.

За даними видання Reuters, США розглядають можливість поставок ППО HAWK і ракет для них з власних запасів. Вони допоможуть боротися з російськими крилатими ракетами.

Іспанія в середині жовтня погодилася надати Україні чотири системи протиповітряної оборони HAWK.

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