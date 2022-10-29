Італійський уряд також санкціонує нове морське буріння в Адріатичному морі.

Намагаючись зменшити енергетичну залежність країни від Росії, Італія планує вдвічі збільшити свій національний видобуток газу – до 6 млрд м³ на рік.

Таку заяву зробив міністр промисловості Адольфо Урсо, повідомляє Reuters.

"Одна з наших цілей – розробити план, який максимально швидко зробить нас менш залежними, надалі ж перетворить нас на енергетичний центр Середземномор’я", – сказав він.

Відео дня

Італійський уряд також санкціонує нове морське буріння в Адріатичному морі, нагадав міністр, повторюючи слова нового прем’єра Італії Джорджії Мелоні, яка заявила, що Рим "зобов’язаний повністю використовувати" свої морські запаси газу для диверсифікації джерел енергії.

Адольфо Урсо зазначив, що Італія покладатиметься як на наявні, так і на нові газопроводи для своїх амбіцій щодо "енергетичного центру".

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1" через витоки мастила.

В останній тиждень серпня спотові ціни на газ в Європі перевищили 3 тис.євро за тисячу кубометрів.

Вже у вересні вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася до 2,4 тис.доларів за тисячу кубометрів.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

У 20 числах вересня газ в Європі коштував нижче позначки в 1,7 тис.дол. за тисячу кубометрів.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на газопроводі "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

Одночасно кілька країн Євросоюзу заявили про необхідність встановлення верхньої межі цін на природний газ, який використовується для вироблення електроенергії. Процес пропозиції та схвалення цієї ініціативи триватиме щонайменше кілька тижнів.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон зазначив, що Євросоюз став незалежним від поставок природного газу з Російської Федерації.

Вас також можуть зацікавити новини: