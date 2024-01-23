Лідери G7 сповнені рішучості показати, що вони залишаються повністю відданими Києву.

Італія використає своє головування у G7, аби кинути виклик зростаючому уявленню про те, що Росія перемагає в Україні і що Захід втомився від війни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на "джерело, знайоме з планами Італії".

Як відомо, країна головуватиме у G7 протягом 2024 року та прийматиме саміт у червні. Вперше викладаючи пріоритети Італії, джерело повідомило, що основними питаннями порядку денного лідерів будуть конфлікт на Близькому Сході, продовольча безпека, зміна клімату, розвиток Африки, взаємодія з Китаєм і штучний інтелект. При цьому як і під час двох останніх президентств Італії у G7, війна в Україні також "буде серйозною темою".

"Колись непохитна підтримка Києва під час війни з боку Заходу, здавалося, похитнулася в останні місяці на тлі політичних суперечок у Вашингтоні та Брюсселі, які призупинили поставку вкрай необхідної зброї та фінансування. Однак джерело повідомило, що лідери G7 сповнені рішучості показати, що вони залишаються повністю відданими Києву, і не можуть ризикнути проявити ознаки слабкості через два роки після того, як Росія вторглася до свого сусіда", - йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовника ЗМІ, "ми повинні змінити наратив щодо України", тоді як президент Росії Володимир Путін втратив значний фінансовий, військовий і дипломатичний вплив після вторгнення.

Підтримка Італії Україні - останні новини

Італія не тільки продовжить, а й розширить підтримку Україні. У Римі хочуть надалі не лише передавати Києву військове озброєння, а й допомагати цивільному населенню, зокрема, шляхом постачання генераторів.

Раніше УНІАН повідомляв, що італійський уряд ухвалив закон про постачання зброї Україні у 2024 році.

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