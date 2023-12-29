Міністр закордонних справ України зробив заяву після масованого ракетного удару РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба жорстко звернувся до тих, хто "втомився" від війни і пропагує "переговори" з Російською Федерацією після масованого ракетного обстрілу, який влаштувала 29 грудня РФ.

Про це глава МЗС повідомив у мережі X (Twitter). Він побажав, щоб весь світ почув сьогоднішні звуки вибухів в України, та зрозумів, що саме вони є волевиявленням справжніх бажань Путіна щодо миру з Україною.

"Сьогодні мільйони українців прокинулись від гучних звуків вибухів. Я бажаю, аби ці звуки вибухів в Україні могли почути скрізь у світі. В усіх головних столицях, штаб-квартирах і парламентах, де зараз обговорюють подальшу підтримку України. І в усіх новинних редакціях, де пишуть про "втому" або про нібито готовність Росії до "переговорів". Ці звуки - це те, що насправді хоче сказати Росія", - наголосив Кулеба.

Водночас, міністр відзначив, що "нашою колективною відповіддю може і має лише бути постійна, потужна і довгострокова військова і фінансова підтримка України".

"Лише більша вогнева міць може придушити російський терор", - переконаний Кулеба.

Сьогодні РФ запустила 158 цілей по Україні

Цієї ночі і вранці російські загарбники скоїли масовану ракетну і дронову атаку проти мирних українських міст. Усього російськими окупантами було запущено 158 повітряних цілей.

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 цілей. Зокрема, було збито 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Влучання зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах.

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