Про допомогу Італії йдеться в заяві Міноборони.

Міністерство оборони Італії підтвердило намір Риму підтримувати України у війні з Росією у 2024 році: уряд ухвалив закон щодо продовження постачання зброї.

Заяву військового міністерства цитує The Gardian. В ній йдеться про забезпечення України "засобами, матеріалами та обладнання" до кінця наступного року.

ЗМІ уточнює, що відповідні поставки охоплюватимуть не тільки зброю. Також передаватимуть електрогенератори та інші важливі ресурси для ЗСУ.

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"Все необхідне для підтримки військових операцій із захисту беззбройного цивільного населення", - йдеться у заяві Міноборони Італії.

Там підкреслили, що також звернуться до парламенту з проханням підтвердити це рішення.

Рим попереджав Україну про обмежені можливості

В жовтні поточного року Рим попереджав Україну, що на її боці, але допомога "не може бути необмеженою". Зокрема, глава Міноборони Гвідо Крозетто казав, що проблема полягає у кількості зброї, яку має Італія.

"З точки зору прийняття політичних рішень нічого не змінилося", - пояснив чиновник в інтерв'ю місцевому ЗМІ.

Тоді Крозетто сказав, що Італія допомогатиме Україні в обмеженій кількості, щоб не спустошити власні запаси.

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