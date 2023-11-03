Внаслідок удару спалахнула пожежа.

В ніч проти 3 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники "Шахед-136/131". Під ударом опинилася, зокрема, Івано-Франківська область.

Як повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, атаковано військовий об’єкт в регіоні.

"Ворог намагався завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед-136/131". Атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано. Дякуємо нашим захисникам на всіх напрямках, які боронять українську землю та небо!", – написала вона, не повідомляючи про наслідки атаки.

Відео дня

Атака РФ по Україні 3 листопада

У ніч проти 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками БПЛА "Шахед-136/131" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Знищити вдалося 24 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Інформації про постраждалих немає, однак в кількох областях є "прильоти". Зокрема, є влучення в обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Також є влучення по технічній території інфраструктурного об'єкта на Одещині.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, пообіцяв ворогові потужну відповідь і запевнив, що сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи буде посилено.

Вас також можуть зацікавити новини: