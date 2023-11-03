З наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди, каже президент.

В ніч проти 3 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні зі застосуванням ударних БПЛА "Шахед". Усього було запущено близько 40 дронів-камікадзе.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, пообіцяв ворогові потужну відповідь і запевнив, що сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи буде посилено.

"Цієї ночі було близько сорока "Шахедів". Більше половини збито. Наша авіація, зенІтники, мобільні вогневі групи – дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність! На жаль, були і влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються. Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!", – зазначив він в Telegram.

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак також зазначив, що на Україну чекають битва за небо і море.

"Битва за небо – це те, що чекає на нас. І ця битва буде за нашу інфраструктуру, проти країни-терориста. У той же час, триває битва за море і за справедливість. Чорноморського флоту в Криму не буде. Крим – це Україна", – наголосив він.

Атака по Україні 3 листопада - головне

У ніч проти 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками БПЛА "Шахед-136/131" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Дрони запускали з Курської області РФ та з району Приморсько-Ахтарська, ракету випустили з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил вдалося знищити 24 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Значна частина дронів була спрямована у Львівську область. Сюди, за даними місцевої влади, летіло 16 "Шахедів".

Внаслідок атаки є влучення в обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Також є влучення по технічній території інфраструктурного об'єкта на Одещині. На Івано-Франківщині ворог атакував військовий обʼєкт.

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