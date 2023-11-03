Сили оборони знищили 24 ворожі безпілотники.

Сьогодні вночі окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракету.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог застосував 38 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

"Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та 1 ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Також, як додали у Генштабі, за добу ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Нічна атака на Україну

Вночі в україні знову лунала повітряна тривога через атаку українських безпілотників. У Харкові було чути вибухи, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про "прильоти" в одному з районів міста.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання по цивільній інфраструктурі є не лише в обласному центрі, а й в одному з населених пунктів області.

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