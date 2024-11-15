Трамп про війну РФ проти України: Це має припинитися

Республіканець наголосив, що його адміністрація працюватиме наполегливо для пошуку рішень.

Обраний президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про російсько-українську війну. Республіканець наголосив, що її "треба припинити" якнайшвидше, цитує CNN.

Трамп заявив у четвер, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні та пошуку шляхів її завершення.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має припинитися. Росія та Україна мають зупинитися", – сказав він на заході у Флориді, наголошуючи на тому, що гинуть люди.

Відео дня

"Незалежно від того, чи це солдати, чи люди, які сидять у містах, ми будемо працювати", - додав він.

Трамп і Україна - позиція щодо війни

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що має намір швидко завершити війну в Україні, вдаючись до переговорів. Він пропонує, щоб Київ розглянув можливість поступок територій на користь Росії в обмін на мир, і відкрито критикує поточну підтримку України з боку США, називаючи її надмірною.

Трамп також зазначав, що не вважає доцільною масштабну військову допомогу Україні, що викликає занепокоєння серед українських союзників щодо можливої зміни американської політики у випадку його повернення на посаду президента.

Вас також можуть зацікавити новини: