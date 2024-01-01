Він висловив упевненість, що Крим і пов'язана з ним битва на Чорному морі стануть центром ваги війни.

Президент Володимир Зеленський мало що говорить про те, чого Україна може досягти в 2024 році, заявляючи, що витоки інформації перед контрнаступом минулого літа допомогли Росії підготувати свою оборону.

В інтерв'ю виданню The Economist він висловив упевненість, що Крим і пов'язана з ним битва на Чорному морі стануть центром ваги війни.

"Ізоляція Криму, незаконно анексованого Росією в 2014 році, і деградація там військового потенціалу Росії "надзвичайно важлива для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак з цього регіону", - сказав він.

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Президент упевнений, що успішна операція стане "прикладом для всього світу". Це також матиме великий ефект всередині Росії. Втрата центрального об'єкта кремлівської пропаганди показала б, що "тисячі російських офіцерів загинули тільки через амбіції Путіна".

Зеленський каже, що швидкість досягнення успіху залежатиме від військової допомоги, яку Україна отримає від західних партнерів. Він попросив надати німецьку ракету Taurus. Це може дозволити Україні зруйнувати Кримський міст вартістю 4 млрд доларів, фактично ізолювавши Крим від Росії.

"Росія повинна знати, що для нас це військовий об'єкт, - додав він.

Звільнення Криму - прогнози

Вартість і виклики оборони України будуть різко відрізнятися, в залежності від того, чи повернеться в Україну окупований Крим, або залишиться в руках Росії. Про це пишуть аналітики Американського Інституту вивчення війни, аналізуючи різні сценарії.

"Розглянуті лінії січня 2022 року припускають, що Росія утримає Крим. Однак якщо Україна звільнить півострів разом з окупованими Росією лініями на півдні, то безпосередня загроза Херсону, Миколаєву та Одесі зникне, а загроза Мелітополя різко зменшиться", - зазначають в ISW.

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