Зокрема, російський гелікоптер було знищено з переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Командир роти ПТРК 36-ї окремої бригади морської піхоти Євген розповів про успішне знищення російського вертольота Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram. Зокрема, на рахунку підрозділу протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти — велика кількість знищеної ворожої техніки та навіть бойовий гелікоптер Ка-52, більше відомий як "Алігатор".

Командир роти ПТРК Євген розповів, що вертоліт ворога працював по позиціях дружніх підрозділів. Ця подія сталася у червні.

За його словами, за допомогою протитанкового комплексу Javelin буквально в останній момент йому вдалося захопити ціль, і він зробив пуск і через 30 секунд побачив вибух у небі.

"Наступного ранку нам підтвердили знищення "Алігатора", - наголосив Євген.

За його словами Євгена, наданий країнами-партнерами, є дуже ефективною зброєю.

"Цей ПТРК добре показав себе ще на початку широкомасштабного вторгнення, коли ми обороняли Миколаїв, потім на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де наш підрозділ знищив немало техніки. На початку ми усі були без бойового досвіду, набували його безпосередньо в боях, вчилися на своїх помилках – як правильно підходити, як захоплювати ціль, як обирати вогневий рубіж тощо. Зараз ми передаємо досвід новим воїнам", - повідомив Євген.

Втрати російської авіації - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, за увесь час повномаштабного вторгнення Росії, від 24 лютого 2022 року, Силам оборони України вдалося знищити 325 гелікоптерів.

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