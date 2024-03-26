Загарбники втратили за добу десятки бойових броньованих машин.

Під час повномасштабної війни нові втрати Росії в Україні на сьогодні стрімко подолали нову "червону лінію" й перетнули позначку 438 тисяч супротивників.

Упродовж минулої доби ліквідували 770 окупантів, і після цього загальні ворожі втрати становлять 438 160 загарбників, йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, розміщеному на його сторінці у Facebook. Супротивники також втратили 24 бойові броньовані машини, шість танків, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони.

Ще "мінусовано" 14 дронів оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети, 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та чотири одиниці спецтехніки.

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16 березня - це 762 доба з початку повномасштабного російського вторгнення на нашу територію. Росіяни на низці напрямків намагаються прорвати оборону українців. Генштаб ЗСУ вранці 26 березня поділився, що на фронті упродовж минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, і "найгарячіше" було на Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Вороги отримують гідну відсіч та зазнають серйозних втрат. Варто зазначити, що втрати Росії на 25 березня 2024 року становили приблизно 437 390 супротивників.

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