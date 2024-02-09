Сили оборони мають на озброєнні переносні ЗРК, якими й знищують гелікоптери окупантів.

Гелікоптери є досить непростою для збиття повітряною ціллю, тому українцям доводиться вдаватися до певних хитрощів, аби боротися з цією технікою ворога. Про це сказав речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи нещодавнє знищення російського гелікоптера Ка-52.

Він зазначив, що як українські, так і ворожі вертолітники, літають дуже низько, тому гелікоптер збити важко. "Бо чим нижче ти летиш, тим більше шансів зберегти своє життя. Ви знаєте таку річ як кривизна земної поверхні. Коли гелікоптер ховається за лінією горизонту, то потім летить, притиснувшись до землі, і є не помітним для радіолокаційних систем", - розповів Ігнат.

За його словами, щоб завдати удару, гелікоптер має виконати такий маневр як "гірка" – піднятися і випустити ракету. При цьому російські протитанкові ракети можуть долати відстань до 12 км і вражати точно в ціль.

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"Тому гелікоптери - це небезпечна техніка і її підловити і збити зенітно-ракетними комплексами дуже важко через те, що літають вони низько і виринають буквально близько до землі", - пояснює Ігнат.

За його словами, наші Сили оборони мають на озброєнні переносні ЗРК і коли ворожий гелікоптер потрапляє в зону ураження, то він стає "гарною мішенню і наші хлопці цим користуються". Він додав, що збито багато російських гелікоптерів – не лише Ка-52, а й інших типів, коли вони ризикують і підлітають ближче до українських позицій.

"І плюс не забувайте, що вертоліт можна і в засідку заманити для того, щоб його знищити. Тут хитрощі, тактичні прийоми наші бійці на фронті застосовують", - зазначив Ігнат.

Знищення ворожого гелікотптера під Авдіївкою

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 лютого, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку один з механізованих підрозділів Сил оборон України спалив російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Він зазначив, що ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений з ПЗРК і "удобрив грунт на Авдіївському напрямку".

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