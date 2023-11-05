Раніше сьогодні в області було поранено ще двох чоловіків.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області унаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, який просто їхав на велосипеді у своїх справах. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог продовжує вбивати мирних мешканців. Черговий артобстріл Нікопольського району. Цього разу снаряди летіли на Марганецьку громаду. Загинув чоловік, який просто їхав на велосипеді у своїх справах. Наслідки зʼясовуються", - написав він.

Раніше Лисак зазначив, що вдень російські терористи вдарили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині.

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"Через артобстріл постраждали двоє чоловіків 30 та 58 років. Обидва отримали поранення передпліччя. Пацієнтів госпіталізували. Надають усю необхідну допомогу. Стан середньої тяжкості", - зазначив він.

Війна в Україні - удари росіян по цивільних

Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-службі Сил оборони півдня України заявили, що внаслідок ударів російських окупантів по цивільному населенню півдня за добу двоє людей загинуло, а ще кількох було поранено, серед них - співробітник поліції.

Так, за 4 листопада ворог здійснив понад 80 артилерійських обстрілів з використанням близько 460 снарядів, зокрема й вісім обстрілів населених пунктів. По Херсону загарбники вдарили чотири рази, двічі був обстріляний Очаків Миколаївської області. Також під вогнем окупантів були Тягинка й Кочкарівка.

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