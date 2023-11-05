Військові показали жахливі наслідки авіаційних ударів.

Окупанти продовжують завдавати удари по цивільному населенню півдня, через це за добу двоє людей загинуло, кілька поранено, серед них співробітник поліції.

Про це повідомляють у пресслужбі Сил оборони півдня України. Зазначається, що протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням понад 50 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Внаслідок ударів зруйновано заклад освіти в одній з прибережних громад. Також ворог продовжує атакувати населення FPV-дронами (зафіксовано три такі атаки) та скидає з БпЛА інших модифікацій осколкові боєприпаси – таких випадків за добу облікували 35.

"Саме такими снарядами поранено двоє людей", - наголошують у прес-службі.

Відео дня

За минулу добу ворог здійснив понад 80 артилерійських обстрілів з використанням близько 460 снарядів, у тому числі 8 обстрілів населених пунктів. По Херсону загарбники вдарили чотири рази, двічі обстріляний Очаків на Миколаївщині, також під вогнем окупантів були Тягинка й Кочкарівка.

Внаслідок артилерійських обстрілів загинула людина, поранено 5 цивільних та представник Національної поліції, пошкоджено чотири багатоповерхівки, приватні будинки, дві будівлі крамниць та автомобіль.

За даними пресслужби, наразі два бойові кораблі ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя РФ та тимчасово окупованого Криму - по одному в Чорному та Азовському морях. Потужний шторм змусив російські ракетоносії укриватися в пунктах базування.

Водночас сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу знищено 16 окупантів, гармату та спостережний пункт.

По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів. За даними Херсонської ОВА за минулу добу на правобережжі загалом дві людини загинули, ще шість - дістали поранення.

Окрім того, військовими оприлюднено фото наслідків авіаційних ударів по Херсонщині.

Ситуація на півдні України

4 листопада російська армія кілька разів гатила по Херсону. Зокрема, близько 19:00 російські окупанти вдарили по середмістю, поціливши поблизу продуктового магазину. Загинув 55-річний чоловік, 52-річна жінка отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла.

Того ж дня загарбники вдарили по Корабельному району Херсона - постраждали троє людей, двоє з них ушпиталені. Зокрема, 82-річна жінка з осколковим пораненням грудної клітини була у тяжкому стані та пізніше померла у лікарні. Стан 84-річного чоловіка оцінюється як середньої важкості. На момент атаки люди перебували на вулиці.

Вас також можуть зацікавити новини: