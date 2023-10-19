У Силах оборони зазначають, що ефективність Ка-52 на великій дальності набагато нижча.

Через успішні дії Збройних сил України, зокрема протиповітряної оборони, російська армія використовує розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 здалеку, не залітаючи в межі дії української ППО.

Про це в ефірі Радіо Свобода (проект "Свобода.Ранок") заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, наразі українські військові знищують їх ракетними ударами.

"Ворог зараз не залітає в зону дії нашої ППО. Тому що досить професійно наші воїни навчилися їх збивати. Тому ворог б’є здалеку. Ефективність тих вертольотів на великій дальності набагато нижча, ніж якби вони підлітали ближче. Росіяни просто бояться зараз", - сказав Штупун.

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Збиття російських вертольотів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці літа росіяни почали активніше використовувати свої вертольоти у зоні бойових дій. Зокрема застосовували ударні вертольоти Ка-52 як заміну дефіцитної артилерії.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко тоді нагадав, що у червні загарбники намагались зупинити наступ ЗСУ, сконцентрувавши максимум вогневого потенціалу. Тоді вони втратили машин довготривалого виробничого циклу на 150 мільйонів доларів.

17 серпня ЗСУ інформували про "ударне" знищення двох Ка-52 за ранок. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну сили РФ втратили 320 літаків та 324 вертольоти.

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