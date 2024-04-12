Кабінет міністрів України встановив винагороду в розмірі 70 тисяч гривень для бійців, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії. Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань", - наголосив він.
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