За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, держава й надалі буде допомагати українським воїнам, які захищають рідну землю.

Кабінет міністрів України встановив винагороду в розмірі 70 тисяч гривень для бійців, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії. Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань", - наголосив він.

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