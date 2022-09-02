Сили оборони успішно відбили кілька атак ворога.

"Кадирівці" намагаються просунутися на Донеччині в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Наступальними діями підрозділи так званих "кадирівців" намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають", - сказано в повідомленні.

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В повідомленні сказано, що на Харківському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Перемога, Старий Салтів та Пришиб. Також здійснив дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Леб’яже.

В Генштабі зазначають, що Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі населеного пункту Гусарівка.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога обстріляли з танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню ряд населених пунктів, але активних наступальних дій не вели.

На Краматорському та Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали населені пункти.

В Генштабі зазначають, що Сили оборони успішно відбили атаки ворога в напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Весела Долина.

"Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське. Завдяки злагодженим діям Сил оборони, ворога було відкинуто на попередньо займані позиції", – повідомляє Генштаб.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новоочеретувате, Новосілка, Времівка, Новопіль, Новодарівка, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка, Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Широке, Партизанське, Новопетрівка, Трудолюбівка, Любомирівка, Шевченкове, Луч, Степова Долина, Прибузьке, Лимани, Таврійське, Любимівка.

"Збройні Сили України успішно відбили наступ противника неподалік Високопілля та Потьомкіного", - сказано в повідомленні.

В генштабі зазначають, що російські окупанти продовжують завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Зокрема, вночі та зранку завдано 5 ракетних ударів по місту Харків, два з яких із зенітного ракетного комплексу С-300. Також, по Іванівці випущено 23 реактивні снаряди з систем залпового вогню "Град" та "Ураган", два з яких - касетними боєприпасами. Також нанесено 9 авіаударів по населених пунктах Мар’їнка, Соледар, Перемога, Зайцеве.

В повідомленні сказано, що зберігається загроза нанесення ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

Як повідомляв УНІАН, окупанти, які базувалися в Херсоні у СК "Загублений світ", з собою вивезли на ТОТ Криму награбоване майно в 5 тентованих вантажівках.

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