В районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами ЗСУ знищено 3 артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу.

Російські окупанти, які базувалися в Херсоні у СК "Загублений світ", з собою вивезли на ТОТ Криму награбоване майно в 5 тентованих вантажівках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Рота противника, яка базувалася у спортивному клубі "Загублений світ" покинула Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію АР Крим награбоване майно в 5 тентованих вантажівках", - сказано в повідомленні.

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Також в Генштабі підтверджують, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено 3 артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу. "Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні Сили України 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Сьогодні на півдні підрозділи ЗСУ завдали результативних ударів по поромній переправі та по двох районах зосередження сил противника. Підтверджені втрати ворога становлять 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град".

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