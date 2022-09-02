Представники місцевої влади Росії організували виїзд українців назад.

Біженці з окупованого Донбасу, які виїжджали в Росію, почали повертатися назад.

Про це повідомляє російський "РБК".

Там заявили, що вивозять тільки тих українців, які захотіли повернутися додому. Саме їх від'їзд організувала влада низки регіонів.

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Так, з Псковської області в середині серпня вивезли в зруйнований Маріуполь 57 осіб. Вони доїхали спочатку до Ростова-на-Дону, а потім були доставлені в рідне місто.

Окупанти стверджують, що люди самі захотіли поїхати додому, оскільки "планували до настання осінньо-зимового періоду провести ремонт своїх будинків в Маріуполі", в якому немає опалення. Виїжджаючих забезпечили водою і продуктовими наборами.

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку війни кордон РФ перетнули понад 2,8 мільйона українець, в тому числі 448 тисяч дітей. Половина з них - жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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