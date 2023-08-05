"Кадирівці" розміщуються на другій лінії або в населених пунктах за першою лінією, однак це не заважає ЗСУ наносити по них удари.

Бойовиків підрозділу "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок, однак українські бійці швидко розібралися з ними, завдавши великих втрат. Про те, як ЗСУ розправляються з "кадирівцями", розповів майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

"Дійсно сюди перекинули навпроти нас підрозділи "Ахмата", але вони не встигли навіть вийти на передній край на лінію зіткнення, як ми вже завдали по них ударів і вони зазнали втрат", - розповів Жорін.

Проте він зазначив, що деякі частини цих підрозділів продовжують залишатися під Бахмутом, але не безпосередньо на передній лінії, а на другій лінії або в населених пунктах, за першою лінією.

Однак це не заважає ЗСУ наносити по них удари і знищувати їх

"Таким чином вони тут є, працюють вони тут неактивно, але при цьому гинуть", - зазначив Жорін.

Він розповів, що" кадирівцям" тут дуже не подобається і вони просять у командування перевести їх інший напрямок, де буде легше.

"Їм дуже подобається перебувати на території рф де вони займають позицію господаря... А тут доводиться воювати і вмирати і це їм вже не дуже подобається", - підкреслив майор ЗСУ.

Кадирівці під Бахмутом - що відомо

11 липня генерал армії України Микола Маломуж повідомив, що Росія намагається утримати Бахмут силами "кадирівців", на думку експертів, їх перекидають з-під Мар'їнки.

Пізніше речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявляв, що "кадирівці" помічені в районі Кліщіївки та на Сватівському напрямку.

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