Загалом, на цьому напрямку відбулося 5 боєзіткнень, в яких 71 окупанта знищено, 141 зазнав поранення, а один - потрапив в полон.

Наші війська мають частковий успіх на південному фланзі біля Бахмуту, закріплюються на рубежах. Про це речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий сказав в ефірі телемарафону.

"Загалом, ініціатива належить Силам оборони. Продовжується щоденна бойова робота - крок за кроком, максимально зберігаючи особовий склад, ми рухаємось до того, щоб зайняти панівні висоти і витіснити противника з його рубежів", - наголосив він.

При цьому додав, що противник чинить неймовірний спротив. За його словами, 538 разів за минулу добу російські окупанти били по українських позиціях різними видами артилерії, здійснили два авіанальоти.

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"Загалом, на цьому напрямку відбулося 5 боєзіткнень, в яких 71 окупанта знищено, 141 зазнав поранення, а один - потрапив в полон. Підбито 4 ворожі танки, бойову машину десанту, дві реактивні системи залпового вогню "Град", три гармати, дві самохідні артилерійські установки "Гіацинт-С", два протитанкові ракетні комплекси, один ЗРК "Стріла-10", а також комплекс спостереження "Муром-М" та 5 БПЛА", - розповів Череватий.

Він підтвердив, що у їхній операційній зоні було помічено "кадирівців" у районі Кліщівки і на Сватівському напрямку. За словами Череватого, бої показали, що їхня справа - жандармська і поліцейська, а "як воїни вони не представляють ніякої цінності". "Зазнавши втрат, вони відступили. Якщо вони і далі будуть йти в бій з досвідченими українськими воїнами, то їх чекатиме така ж доля, що і "вагнерівців", - додав він.

"Кадирівці" на війні проти України - останні новини

11 липня генерал армії України Микола Маломуж повідомив, що Росія намагається утримати Бахмут силами "кадирівців". Їх перекинули на цей напрямок з-під Мар'їнки, зауважував експерт Олег Жданов.

Вже невдовзі з'явилась інформація про ліквідацію підрозділу перекинутих "кадирівців" на підступах до міста. За словами офіцера ЗСУ Максима Жоріна, не встигли чеченські загони приїхати на позиції, як "отримали" від ЗСУ багато 200-х і 300-х (поранених та ліквідованих).

А вже сьогодні вранці, 13 липня, з'явилась попередня інформація про влучний удар по казармі "кадирівців" у районі "Азовсталі" окупованого Маріуполя. Імовірно, ворог зазнав великих втрат.

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