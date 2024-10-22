Один із кадирівців на тимчасово окупованій території повідомив, що їхні війська повертаються назад додому у Чечню.

Кадирівські війська покидають блокпости на тимчасово окупованій території Херсонської області. Їх повністю заміняють росіяни.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела. Крім того, стало відомо, що на лівобережжі Херсонщини кадирівці влаштували розбірки з дагестанцями. Ці конфлікти завершилися бійками.

Як стерджує джерело, один із кадирівців на тимчасово окупованій території повідомив, що їхні війська повертаються назад додому у Чечню. Тому на блокпостах тепер стоять росіяни.

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Щодо конфліктів з дагестанцями, співрозмовник видання зазначив, що це сталося у Каланчаку. Причиною, вочевидь, став конфлікт між Рамзаном Кадировим і сенатором від Дагестану, мільярдером Сулейманом Керімовим.

Останні новини про кадирівців

Як повідомляв УНІАН, командир спецназу "Ахмат" генерал-майор Апті Алаудінов заявив, що не планує рятувати чеченців, які добровільно здалися в полон Збройним силам України (ЗСУ).

Він заявив, що військові, які добровільно здалися в полон, - не чоловіки. Алаудінов зазначив, що він не має на увазі бійців, які здалися в полон, будучи важко пораненими або контуженими; таких військових він готовий витягнути.

Втім, під час обміну полоненими 18 жовтня, Україна віддала РФ бійця зі спецпідрозділу "Ахмат" Акрамана Масхабова. Сам кадирівець розповідав, що він із Грозного та був мобілізований за три місяці до потрапляння в полон, але фото в його соцмережах свідчать, що до армії він потрапив мінімум в липні 2023 року.

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