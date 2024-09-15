За словами Алаудінова, для нього не існує підлеглих, які добровільно здалися у полон.

Командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що Україна може залишити собі полонених "кадирівці", оскільки ті "не заслуговують на життя".

Як заявив Алаудінов у відеозверненні, він "розлючений" бачити відеороликами "ахматівців" у полоні ЗСУ.

"Українцям кажу: залиште їх (полонених "кадирівців" - УНІАН) собі. Вони нам не потрібні 100 років та два роки. Взагалі не треба мені телефонувати. Я можу витягнути та обміняти кого завгодно, але не чеченців, які добровільно здалися у полон. Я можу розмовляти з вами про кого завгодно, тільки не про чеченців, які добровільно здалися у полон. Для мене їх не існує", - заявив Алаудінов.

Він закликав не намагатися шукати з ним контакту щодо полонених чеченців. Алаудінов також заявив, що йому байдужа доля всіх цих полонених підлеглих.

"Чеченці споконвіку вважали для себе найбільшою ганьбою здачу в полон. Це така ганьба, яку не можна змити взагалі нічим, окрім як своєю кров'ю... Як ви збираєтеся після того, як ви підняли лапи і здалися, як дівчата в полон, як ви збираєтеся взагалі жити?", - заявив він.

Під час запальної промови Алаудінов закликав полонених чеченських кінчати життя самогубством. "Просто встаньте, візьміть що-небудь у руки і накиньтесь на когось, зробіть усе, щоб вас убили", - заявив він.

Раніше Алаудінов заперечував, що "кадирівці" потрапили в український полон у Курській області.

Бої в Курській області - СБУ взяла в полон росіян

У Курській області спецпризначенці Служби безпеки України 14 серпня взяли в полон 102 російських військових. Це наслідок спецоперації, яку провели воїни ЦСО "А" СБУ. Серед полонених було багато "кадирівців".

Як повідомило видання Financial Times, представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області. Факт ведення роботи над підготовкою обміну виданню підтвердили в українській розвідці.

Точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу в Курську область, не розголошується. Але видання зазначило, що за даними представників уряду і військових, може йтися про сотні. Серед захоплених у полон багато молодих призовників.

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