Сам кадирівець розповідав, що він із Грозного та був мобілізований за три місяці до потрапляння в полон, але фото в його соцмережах свідчать, що до армії він потрапив мінімум в липні 2023 року.

Під час обміну полоненими 18 жовтня, Україна віддала РФ бійця зі спецпідрозділу "Ахмат" Акрамана Масхабова.

Як пише "Агентство", окупант став відомим у мережі після відео, знятого українським проєктом "Хочу жити". На ньому Масхабов був у худі, імовірно, бренду Stefano Ricci. Його вартість становить понад $2 тис. Не виключено, що це був не оригінал.

За даними "Агентства", Масхабов, імовірно, торгував посвідченнями майстрів та кандидатів у майстри спорту. Він потрапив до армії як мінімум в липні 2023 року, на що вказували його фотографії у формі та зі зброєю у соцмережах.

Відео дня

Сам кадирівець розповідав, що він із Грозного та був мобілізований за три місяці до потрапляння в полон. За словами окупанта, його бліндаж згорів у перший день боїв, після чого він у групі з 28 осіб добу блукав лісом і ховався на млині, де й був разом захоплений у полон.

Зазначимо, що раніше командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що відмовляється від кадирівців, що потрапили у полон на Курщині.

Обмін полоненими

18 жовтня 2024 року відбувся новий обмін полоненими із РФ. Про це вночі 19 жовтня повідомив президент України Володмир Зеленський.

Додому повернулися 95 військовослужбовців. Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.

Серед звільнених захисників були 34 військовослужбовці "Азову".

Також додому повернувся Микита Шаульський, який обороняв Маріуполь у складі ротно-тактичної групи з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Його 12-річний брат Максим і бабуся Валентина стали жертвами російських окупантів – вони загинули внаслідок удару по Кривому Рогу.

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