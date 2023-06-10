Глава Чечні Рамзан Кадиров висловився про конфлікт із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
Кадиров розповів, що Пригожин став робити "завуальовано ворожі заяви" на адресу "Ахмата" ще в травні, після слів самого глави Чечні про те, що його батальйон змінить ПВК Вагнера в Бахмуті, якщо найманці Пригожина залишать місто.
Щоб все залагодити, Кадиров подзвонив Пригожину по "спеціальному мобільнику", який той йому подарував. За словами Кадирова, вони "дійшли згоди", але потім Пригожин виступив із заявою, в якій сказав, що його намагалися вивести на "риторику 90-х" і що "національні меншини можуть висловлюватися на адресу росіян, а росіяни на їхню адресу безкарно висловлюватися не можуть".
"Чеченці в Росії не меншість, а третя за кількістю національність, титульна, пора б це знати", - прокоментував це Кадиров.
Він зазначив, що "бандитську "стрілку" Пригожину ніхто не обіцяв". З його поста випливає, що в його конфлікті з засновником ПВК Вагнера поставлена "крапка з комою".
Кадиров також дорікнув Пригожину за його критику на адресу Міноборони РФ.
"Так, я сам пару раз критикував рішення Міноборони, але потім все-таки зрозумів одну просту річ: з висоти поля зору Верховного Головнокомандувача краще видно. І якщо рішення і заходи його влаштовують, значить вони правильні і вигідні для Росії", - написав глава Чечні.
Конфлікт Кадирова з Пригожиним
Про цей конфлікт стало відомо на початку червня, коли Пригожин оцінив здатність чеченського батальйону "Ахмат" "звільнити" самопроголошену ДНР. У відповідь соратники Кадирова закликали його перестати "базікати" і зустрітися "лицем до лиця".
Пізніше ватажок "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив, що залагодив конфлікт з главою Чечні Рамзаном Кадировим.