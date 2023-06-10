Кадиров дорікнув Пригожину за його критику на адресу Міноборони РФ.

Глава Чечні Рамзан Кадиров висловився про конфлікт із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Кадиров розповів, що Пригожин став робити "завуальовано ворожі заяви" на адресу "Ахмата" ще в травні, після слів самого глави Чечні про те, що його батальйон змінить ПВК Вагнера в Бахмуті, якщо найманці Пригожина залишать місто.

Щоб все залагодити, Кадиров подзвонив Пригожину по "спеціальному мобільнику", який той йому подарував. За словами Кадирова, вони "дійшли згоди", але потім Пригожин виступив із заявою, в якій сказав, що його намагалися вивести на "риторику 90-х" і що "національні меншини можуть висловлюватися на адресу росіян, а росіяни на їхню адресу безкарно висловлюватися не можуть".

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"Чеченці в Росії не меншість, а третя за кількістю національність, титульна, пора б це знати", - прокоментував це Кадиров.

Він зазначив, що "бандитську "стрілку" Пригожину ніхто не обіцяв". З його поста випливає, що в його конфлікті з засновником ПВК Вагнера поставлена "крапка з комою".

Кадиров також дорікнув Пригожину за його критику на адресу Міноборони РФ.

"Так, я сам пару раз критикував рішення Міноборони, але потім все-таки зрозумів одну просту річ: з висоти поля зору Верховного Головнокомандувача краще видно. І якщо рішення і заходи його влаштовують, значить вони правильні і вигідні для Росії", - написав глава Чечні.

Конфлікт Кадирова з Пригожиним

Про цей конфлікт стало відомо на початку червня, коли Пригожин оцінив здатність чеченського батальйону "Ахмат" "звільнити" самопроголошену ДНР. У відповідь соратники Кадирова закликали його перестати "базікати" і зустрітися "лицем до лиця".

Пізніше ватажок "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив, що залагодив конфлікт з главою Чечні Рамзаном Кадировим.