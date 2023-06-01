Адам Делімханов дорікнув ватажку "вагнерівців" у великих втратах під Бахмутом.

Депутат Державної Думи Російської Федерації від Чечні Адам Делімханов наїхав на ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він запропонував головному "вагнерівцю" залагодити розбіжності віч-на-віч.

"Женя, ти не розумієш, чим займається підрозділ "Ахмат", ти не повинен розуміти", - заявив права рука Кадирова.

За його словами, нібито "кадировці" виконубть завдання, поставлені верховним головнокомандувачем. При цьому він звинуватив Пригожина в ліквідації великого колмчества людей в Бахмуті.

"Ти став вже блогером і на весь світ кричиш і кричиш, що у вас тільки проблеми, що немає боєприпасів і іншого. Ми всі знаємо, скільки людей поклали в напрямку Бахмута за 7-8 місяців, ти був керівником. Коли у нас був важкий час, незважаючи на всі складнощі спільно з Міністерством оборони, Росгвардією, з ДНР, з усіма підрозділами, ми разом вирішили свою проблему, коли весь світ кричав, що "неможливо буде це вирішити". Ми не говорили про складнощі, про проблеми, що у нас щось не вистачає. Тому вистачить тобі базікати, кричати, кричати. Говори місце, де побачимося, і ми лицем до лиця будь-яке питання вирішимо", - підсумував військовий злочинець.

Вихід "Вагнера" з Бахмута - що відомо

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин кілька разів погрожував вивести своїх найманців з Бахмута, за який вони безуспішно вели бої майже 10 місяців. При цьому він скаржився, що Міноборони РФ не забезпечує його пдразделения боєприпасів.

5 травня він оголосив, що "вагнерівці" покинуть Бахмут 10 травня через катастрофічну нестачу снарядів, а їх замінять TikTok-війська Кадирова.

7 травня в мережі з'явилося звернення ватажка Чечні Кадирова до президента РФ Володимира Путіна з проханням відправити його бойовиків в Бахмут. Вже 31 травня він заявив про передислокацію "кадировців" в Донецьку область.

Вас також можуть зацікавити новини: