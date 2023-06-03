Ватажок вагнерівців раптово занепокоївся про ризики пролити кров росіян.

Ватажок "Групи Вагнера" Євген Пригожин заявив, що залагодив конфлікт з главою Чечні Рамзаном Кадировим. Відповідну заяву Пригожина розповсюдила його прес-служба.

"У той же день мені подзвонив Рамзан, ми поговорили і домовилися, що спускаємо всю історію на гальмах", — заявив він.

При цьому Пригожин зазначив, що висловлювання соратників Кадирова були "досить провокаційними" і мали на меті вивести його на "риторику 90-х" років. Також ватажок вагнерівців поскаржився, що в Росії "національні меншини" нібито можуть вільно критикувати росіян, а ті у відповідь критикувати нацменшини не можуть.

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Він припустив, що конфлікт могла спровокувати "якась вежа Кремля, яка вирішила пограти в небезпечні ігри".

"Повірте мені, при розбірках між "Ахматом" і ПВК "Вагнер" переможець був би очевидний, але крові було б пролито досить багато", – заявив Пригожин.

Конфлікт Пригожина з Кадировим

На цьому тижні між Пригожиним і Кадировим спалахнув заочний конфлікт після того, як ватажок вагнерівців заявив, що йому невідомо, чим на фронті займаються кадировці. Сам Кадиров не став робити публічних заяв, але такі заяви зробили його підлеглі.

Пригожину було запропоновано "призначити час і місце" для зустрічі, на якій йому будуть дані всі відповіді. Ці заяви були зроблені в явно провокативній формі з неприхованою тінню погрози.

Сам Пригожин також не став реагувати публічно, а змусив зробити відповідні заяви вже своїх підлеглих. Серед тих, кто відповідав, був і військовий керівник "Групи Вагнера" Дмитро Уткін з позивним "Вагнер", на честь якого і було названо саме угруповання.

У цих заявах у відповідь вагнерівці похвалилися своїми воєнними успіхами і пригрозили відповісти на будь-які питання кадировців в тому числі зі зброєю в руках.

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