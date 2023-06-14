Рамзан Кадиров заявив, що з самого початку знав про "фейкове вкидання".

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що повідомлення щодо поранення і смерті його соратника депутата Адама Делімханова являються нібито фейком.

"Я це знав з самого початку фейкового вкидання, але вирішив продемонструвати всім, в першу чергу українцям, до якої міри опустилися їхні засоби масової інформації. Це наскільки потрібно не поважати свою аудиторію, щоб нахабно брехати, свідомо знаючи, що брехню можуть спростувати. А коли я підлив масла у вогонь, вже автори фейку самі повірили в свою казку", - написав глава Чеченської Республіки.

Рамзан Кадиров також прикріпив до посту фото, на якому зображений і Адам Делімханов. Коли було зроблено фото, невідомо.

Інформація про ліквідацію Делімханова - деталі

14 червня журналіст і доброволець Збройних сил України Кирило Сазонов повідомив, що Адама Делімханова в Приморську Запорізької області ліквідували наші воїни.

Командир 72-ї бригади російської армії Роман Веневітін повідомив, що координати депутата злили члени приватної військової компанії "Вагнер".

"Права рука" Кадирова Адам Делімханов дійсно потрапив під обстріл. Топ- "кадировець" вижив, але зник. Про це повідомляв проект "ВЧК-ОГПУ".

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