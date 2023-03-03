Підрозділи, які атакували Сумську, Харківську та Чернігівську області, втратили дві третини своєї техніки.

Кадрові та підготовлені військові РФ відсиджувалися в тилу, поки в танкових екіпажах перебували недосвідчені вояки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, який зміг отримати внутрішню документацію 4-ї гвардійської танкової дивізії РФ. Вона брала участь в атаках на Сумську Харківську та Чернігівську області на початку війни та втратила дві третини своєї техніки.

"Документи вказують на те, що перша танкова армія (до її складу входить дивізія) має дефіцит підготовленого бойового складу. Згідно з результатами перевірки, яку провів російський генштаб, в дивізії розквітає корупція. Адже кадрові та підготовлені військові відсиджувалися в тилу, виконуючи не притаманну їм роботу, а навідники та стрільці виконували роботу з матеріально-технічного забезпечення, фактично розвантажували продукти або обслуговували техніку", – зазначається у відомстві.

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Крім того, наразі у російській армії є проблеми з технікою. Командування дивізії поскаржилось, що більшість батальйонів мають недоукомплектування й надали списки несправної техніки.

Втрати Росії у війні

Як повідомив Генштаб, станом на сьогодні втрати РФ у війні в Україні орієнтовно склали 151 тисячу 370 рашистів. За добу ЗСУ знищили 765 солдатів. Також росіяни втратили літак, гелікоптер, вісім танків та 15 БМП.

За оцінками Forbes, країна-агресор втратила в Україні близько 40-70% своєї сухопутної військової техніки. Крім цього, Росія втратила найбільше танкове військове формування Європи - свою Першу танкову армію.

Загальна вартість літаків, які Росія втратила з початку війни, сягає вже близько $6,5 млрд. Ще в $3 млрд обійшлися знищені вертольоти.

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