В Україні вже загинули більше окупантів, ніж чисельність армій деяких країн, разом узятих.

З настанням весни темпи знищення російських окупантів не збавляють обертів, ЗСУ майстерно ліквідують путінських військових та їхню техніку. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за добу Росія втратила 765 солдатів.

Загальні бойові втрати противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, склали 151 тисячу 370 рашистів.

Аналітики Ua War Infographics зазначають, що в Україні вже загинули більше окупантів, ніж чисельність армій деяких країн, разом узятих. А якщо поховати всіх понад 150 тисяч знищених окупантів на території московського Кремля, труна до труни, то в Кремлі майже не залишиться вільного місця.

Відео дня

Втрати Росії у техніці на війні проти України:

танків – 3405 (+8 за добу);

бойових броньованих машин – 6673 (+15);

артилерійських систем / artillery systems – 2402 (+4);

РСЗВ – 484 (+4);

засобів ППО – 247;

літаків – 301 (+1);

гелікоптерів – 289 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3);

крилатих ракет – 873;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17);

спеціальної техніки – 230.

Ситуація на фронті за добу

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби українські воїни відбили понад 85 атак противника.

Зокрема, на Бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто Бахмут.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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