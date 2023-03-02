Тіло росіянина знайшли на зупинці громадського транспорту.

У Курській області РФ в одному з населених пунктів на кордоні з Україною "мобік" розстріляв свого товариша по службі.

Як повідомляє "Осторожно, новости", труп мобілізованого знайшли 28 лютого на автобусній зупинці в одному із сіл Рильського району. Ним виявився 30-річний Іван О. із села Бегичове у Нижегородській області.

"Військовий саперний полк загинув від пострілу в голову з автомата Калашнікова, помер на місці. До СВО він займався музикою, виконував реп і випускав треки під псевдонімом Kent Konga. Нещодавно стильні фотографії у профілі Івана змінилися на військові", - йдеться у повідомленні.

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Як з'ясувалося потім, "мобіка" розстріляв його товариш по службі — 36-річний мобілізований з Нижнього Новгорода Андрій Ф. За даними каналу, підозрюваний поділяє праві погляди, до захоплювався рок-музикою та військовою тематикою. Того ж дня його затримали. Мотиви невідомі.

"Мобіки" відмовляються бути гарматним м'ясом

В РФ все частіше мобілізовані стають героями новин про вбивства, бійки та дезертирство. Нещодавно "мобіки" з Новосибірської області РФ заявили, що після приїзду на фронт вони місяцями сидять в окопах і просто чекають на "прильоти". Вони просяться додому.

Деякі мобілізовані тікають з поля бою. За даними ЗМІ, велика кількість мобілізованих відступила зі своїх позицій на фронті за наказом командира. Тепер їх хочуть звинуватити в дезертирстві. Окупанти написали лист до Путіна.

Росіяни не витримують суворих реалій війни, тому тікають додому зі зброєю. Нещодавно з-під Сватового в РФ втекли 8 дезертирів з кулеметами.

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