Зоопарк "Казкова діброва", літній театр, пам’ятник Шевченку - це лише низка об'єктів, які вже підтоплені через підрив ГЕС.

В результаті підриву дамби Каховської ГЕС місто Нову Каховку сильно підтоплює. Станом на 6:30 ранку підтоплення вже фіксувалися щодо зоопарку "Казкова діброва" та літнього театру.

Також вода підійшла до пам’ятника Шевченку, в місті затоплені кафе, дитячий майданчик, човнова станція, яхт-клуб тощо. Як повідомив мер Каховки Володимир Коваленко у коментарі "Українській правді", вода досягла вже Дніпровського проспекту.

"Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації носять техногенний характер - об’єм води достатньо великий на даний момент падає", - вказав він.

Чиновник зазначив, що наразі важко фіксувати зміни у підтопленні міста, адже є значні перебої з інтернетом. На його думку, ворог навмисне блокує сигнал, щоб створити для українців інформаційний вакуум.

Також він уточнив, що протягом останніх місяців пошкоджена станція не виробляла електроенергію. Про перші вибухи місцеві почали повідомляти десь з 5 ранку. Наразі невідомо, скільки було вибухів.

Окупанти підірвали Каховську ГЕС - що треба знати

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня в Україні сталося масштабна ЧС через підрив Каховської ГЕС окупантами. Станцію вже не відновити, зазначили фахівці Укргідроенерго.

Через це є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Небезпека стосується населених пунктів та міст на півдні України, також є небезпека для ЗАЕС.

За словами голова Херсонської ОВА, рівень води дійде до критичної позначки орієнтовно о 12:00. В Україні оголошена евакуація на територіях, яким загрожує підтоплення.

Президента України Володимир Зеленський повідомив, що українські служби оперативно працюють, скликано нараду РНБО.

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