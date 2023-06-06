Загарбники тільки тепер розуміють, який жах накоїли та самі евакуюються.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС з метою тиску на сили оборони та Україну в цілому.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Росіяни підірвали частину конструкції (ГЕС) і використовують чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому. Не маючи сил більше чекати звідки ж піде той контрнаступ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію", - зазначила Гуменюк.

Водночас, за її словами, зрозумівши, що накоїли, зараз загарбники самі евакуюються.

"Тому що в першу чергу страждає лівий берег р. Дніпро, оскільки він географічно нижчий і, відповідно, перша частина води – основне затоплення - припаде саме туди", - пояснила Гуменюк.

Вона додала, що в Херсонській обласній держадміністрації розгорнуто техногенний штаб, надаються рекомендації населенню і для цього є необхідні канали комунікації, влада організовує евакуацію. Місцеві також можуть звертатися до військових, поліції – вони також нададуть всю необхідну інформацію.

Окупанти підірвали Каховську ГЕС - дії України

Як повідомляв УНІАН, окупанти вночі підірвали Каховську ГЕС, наразі у Херсонській області розпочата евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення. У Каховському водосховищі стрімко падає рівень води.

Згідно з повідомленням поліції, в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.

За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

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