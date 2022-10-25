Секретар РНБО зазначив, що Росія замінувала Каховську ГЕС "із застосуванням величезної кількості вибухівки".

У разі підриву Каховської ГЕС російськими окупаційними військами Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років чи навіть назавжди.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в інтерв'ю Sky News.

"Нам доведеться почекати і подивитися, але якщо вони її підірвуть, то ідея водопостачання в Криму зникне на 10 чи 15 років, а можливо, і назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм потрібен Крим, якщо вони збираються залишити його без води", – наголосив Данілов.

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Секретар РНБО зазначив, що російська армія замінувала Каховську ГЕС "із застосуванням величезної кількості вибухівки".

Загроза підриву Каховської ГЕС: що відомо

Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти продовжують методичну підготовку до техногенного шантажу на Каховській ГЕС. Вони продовжують ретельно охороняти підступи до цього об'єкта і не підпускають туди нікого, крім перевірених власних співробітників.

Публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю УНІАН розповів, що Путін намагається перекрити неминучу здачу Херсона підривом Каховської ГЕС. Водночас він додав, що як і у разі підриву Каховської ГЕС, після поразки окупантів під Херсоном і виходу українських військ на цю ГЕС Крим залишиться без води.

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