Загарбники намагаються проводити певні маніпуляції з рівнем води, перевіряючи можливі варіанти.

На Каховській ГЕС російські окупанти продовжують методичну підготовку до техногенного шантажу.

Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону, коментуючи ситуацію на Каховській ГЕС станом на зараз.

"Вони продовжують ретельно охороняти підступи до цього об’єкта, вони не підпускають туди нікого, крім перевірених власних співробітників. Ми знаємо про те, що є замінування ділянок певних на цьому об’єкті. Знаємо про те, що вони намагаються проводити певні маніпуляції з рівнем води, напевно що перевіряючи варіанти, які можливі. Тобто, продовжується така методична підготовка до техногенного шантажу і гра на цьому. Але, сподіваємось все ж таки, що здоровий глузд і вплив світової спільноти буде результативним, і не дозволить створити таку техногенну катастрофу, наслідки якої досить суттєві ", - сказала Гуменюк.

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Ситуація на Каховській ГЕС

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський закликав Європу сформувати міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС та забезпечити негайне розмінування греблі.

За його словами, росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції, а в разі підриву в зоні швидкого затоплення опиниться Херсон та ще понад 80 населених пунктів.

21 жовтня в українській розвідці повідомили, що окупанти ще в квітні замінували Каховську ГЕС і наразі проводять роботи з мінування шлюзів та опор. Росіяни заздалегідь спланували підрив дамби Каховського водосховища та агрегатів Каховської гідроелектростанції.

Також спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров зазначав, що окупанти намагаються представити мінування ГЕС як намір Сил оборони України її підірвати.

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