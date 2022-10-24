Публіцист Андрій Піонтковський: Путін намагається перекрити неминучу здачу Херсона підривом Каховської ГЕС

Відомий публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю УНІАН розповів про те, чому Росія погрожує підривом Каховської ГЕС, як буде виправдовувати себе за це, а також відповів, чи варто очікувати на Путіна на найближчій зустрічі G-20.

Ердоган знову заговорив про переговори і заявив, що Путін став "м'якшим". До чого це?

Він відпрацьовує дуже хорошу оплату за свої послуги. Путін же йому подарував Карабах, Вірменію, Сирію, Лівію - ті регіони, де російські війська стикалися з турецькими, і у них були протилежні інтереси. Це показує те, в якому відчайдушному становищі Путін перебуває, і як він намагається будь-якими засобами досягти припинення вогню і заморожування конфлікту. Він вирішує цим дві проблеми: зупиняє наступ української армії і сподівається припинити поставки американської зброї в Україну.

Ердоган - розумна людина. Він розуміє, що Путін нічого не доб'ється, тому що ніколи Зеленський і суспільство на це не піде, але демонструє Путіну, що робить все можливе.

"Він подобрів, давайте з ним домовимося"?

Десь так. Давайте будемо ставитися до Ердогана з розумінням того, який він є. Туреччина першою почала надавати реальну військову допомогу Україні. Ми пам'ятаємо його принципову позицію щодо анексії Криму, щодо підтримки територіальної цілісності України. Вона не змінилася.

Дивує те, що "і вашим, і нашим". Плюс газовий хаб.

Ну який хаб? Це якась суцільна маячня. Ердоган, звичайно, згоден, але хаб для чого? Для поставок газу в Європу? Путін з Ердоганом не знають хіба, що ЄС офіційно відмовився від російських поставок. Можна хаб через будь-який інший отвір проводити.

Шольц виступав у бундестазі і говорив, що закінчився період залежності від газу РФ. Але Путін досі грає в такі ігри, адже йому подобається відволікати увагу свого народу від поразок в Україні доповідями про зовнішньополітичні перемоги.

Росія готує виправдання втрати Херсона

Евакуація колаборантів з Херсона - це дійсно визнання того, що вони не в силах утримати місто? Або вони будуть зносити ту частину з лиця землі як Маріуполь?

Безперечно, вони відвозять керівництво і найбільш активних колаборантів. Як можна зрозуміти з їх риторики і дій, вони не збираються в найближчому часі повертатися в Херсон.

Зараз вони вирішують проблему того, як відвернути увагу населення від такої принципової поразки, як здача Херсона. Вони хочуть замінити здачу Херсона більш грандіозним порядком, щоб ця поразка розчинилася.

Президент Зеленський попередив лідерів ЄС, що росіяни замінували Каховську ГЕС. Мені здається, що план їхній такий: коли вони перевезуть всіх своїх колаборантів, відведуть елітні війська, в цей момент вони підірвуть ГЕС. Так, вони вже звинуватили в цьому Україну, старий прийом. Але завжди потрібно пам'ятати про те, хто зараз знаходиться на чолі Росії - це Путін і Патрушев. Як вони прийшли до влади? У 99-му році, підриваючи будинки в Росії. Вони намагаються утриматися при владі. Поразка в Херсоні викличе величезну політичну кризу в Росії, і він стане остаточним тригером, що відкриває очі російському населенню про програш у війні. Вони цю поразку замінять іншою картиною - "жахливим злочином української влади, яка залила Херсонську область і знищила місто Херсон". Ось така приблизно програма.

Більше того, цей "жахливий злочин української влади" виправдовуватиме знищення української інфраструктури, яке зараз проводять росіяни. Це буде виправданням для народу і для західних країн. Це такий план порятунку, який допоможе утримати Путіна при владі.

Але підрив ГЕС позбавить ж води Крим.

Цей аргумент часто повторюється. На нього є дуже проста відповідь: поразка під Херсоном і вхід українських військ на Каховську ГЕС теж позбавить Крим води. Звичайно, вона буде негайно вимкнена, і росіяни вже з цим змирилися. Змирилися з тим, що Херсон не втримати і воду в Крим не зберегти. Їм же краще цим скористатися і звинуватити у всьому українську владу. Зрештою, Путіну наплювати на воду в Криму, як і на все інше, крім влади.

Крім цього, залиті водою чотири райони Херсонської області та знищений Херсон позбавлять українську армію можливості використовувати правий берег Дніпра як плацдарм для подальшого наступу. Так що досягається цілий ряд цілей.

Після їхньої версії про вибух Кримського моста стало ясно, що вони самі підірвали цей міст. І всю цю програму знищення інфраструктури України вони називають "заходами у відповідь". Зараз вони хочуть повторити цей же трюк в набагато більшому масштабі.

У набагато більшому масштабі, якщо брати аналогію з Кримським мостом, і відповісти ж на це можуть?

Якщо залишити ситуацію з Херсоном і подивитися на картину війни в цілому, з'ясувалося, що вони не можуть протистояти Україні на полі бою. Єдина їхня зброя - це знищення інфраструктури, міст, мирних жителів. Їм якось це потрібно намагатися виправдовуватися перед світовим суспільством, щоб уникнути покарання: "Це наші заходи у відповідь на злочини української влади. Спочатку вони підірвали Кримський міст, а тепер вони підірвали Каховську ГЕС і знищили Херсон". Все досить логічно. Навіщо вони витягли цього олігофрена Суровікіна? Для того, щоб почати цю операцію.

За яких обставин вони почнуть на цього олігофрена вішати всіх собак? Ясна річ, що він буде козлом відпущення.

Звичайно. Коли набереться величезна кількість собак, їх на нього і спустять. Ми ж бачили, він - абсолютно тупа істота. Це відомий військовий злочинець, на нього всі ці звірства врешті-решт і повісять.

Чи може світ запобігти підриву Каховської ГЕС

Чи може світ відреагувати на цю страшну техногенну катастрофу? Чи можуть західні партнери зробити щось, щоб цього не сталося?

Виступ Зеленського перед Європейським самітом був першим кроком у цьому напрямку. Я думаю, що це станеться, тому що мова йде про збереження влади для Путіна. А для нього це рівносильно збереженню життя.

Я все думаю про те, що він придумає, щоб парирувати психологічний удар по всій свідомості глибинного народу. І ось він придумав, що немає ніякого падіння Херсона, а є страшна техногенна катастрофа, в якій місто було знищене.

Зараз для нього важливіша інформаційна війна, бо запобігти звільненню Херсона неможливо.

Якщо він все-таки підірве ГЕС, якою має бути реакція світу? Може бути, визнають Росію нарешті країною-терористом?

За це, як відомо, одноголосно проголосував вже американський сенат. Треба віддати належне заходу і США, як вони досить ефективно відреагували на ядерний шантаж Путіна. Салліван, Блінкен і сам Байден повідомили Москві, які наслідки будуть для Росії. Я вважаю, що потрібно повідомити про ті ж наслідки в разі знищення Каховської дамби. Але Путін, звичайно, буде ухилятися. Він вже пояснює, що дамба буде підірвана українськими військами. Попередження з боку Заходу повинні бути зараз дуже відвертими.

Тим більше конгресмени США хочуть затвердити Україні допомогу.

Ну так, це про всяк випадок. Новий склад Конгресу починає діяти тільки з 8 січня. Демократи заявили, що щоб вже зовсім себе убезпечити від можливих фокусів республіканців, вони приймають в грудні цей закон. Тому за допомогу озброєнням можна не турбуватися.

У Путіна злякалися цих погроз з приводу ядерної зброї, по ТБ кожен день повторюють, що ядерна війна неможлива, в ній не може бути переможців, і повторюють цю підлу річ: "А нам і не потрібна ядерна війна, ми і так можемо відправити Україну в 18-е століття інтенсивними атаками по інфраструктурі". Тому від Заходу логічним кроком було обіцяти їм аналогічні кари в разі злочину, наміченого в Херсоні.

Давайте перейдемо до Ілона Маска. Він потролив Медведєва, коли той написав з приводу Ліз Трасс. На цьому тлі з'явилася інформація, що у Байдена розглядають можливість перевірки Маска на предмет загроз національній безпеці. Після серії твітів про Україну і Starlink Резніков заявив, що у нас є чим платити за Starlink. Що відбувається з Маском?

Я б не концентрував на ньому стільки уваги. Я назвав більших фігур, які працюють на Путіна - це два колишні президенти Трамп і Обама. Нічого, справляється з цим американська глибинна держава. А що стосується Маска, так його давно треба перевірити. З чого він раптом запалився такою любов'ю до Путіна? Спочатку я припускав, що в його оточенні з'явилася якась молода дама, але реальність виявилася набагато банальніше, без всякої романтики: у нього недавно були дуже великі проблеми з якоюсь з його фірм. Є офіційні відкриті дані про те, що він отримав багатомільярдний внесок від якогось іноземного інвестора. Ось і потрібно подивитися що це за інвестор.

Як ви думаєте, яким чином Путін і його влада впливали на Обаму і Трампа?

Знаєте, на них легко впливати. Я ж не стверджую, що Обама і Трамп - агенти Путіна. Хоча у Трампа є якісь елементи дивної залежності, ми це все бачили. Тут більш глибока причина. Така тенденція ізоляціонізму досить традиційна для американської політики. Ми пам'ятаємо, які у Другій світовій війні труднощі відчував Рузвельт з приводу того, що американське суспільство має взяти участь у війні проти німецького фашизму. Обама і Трамп як би з протилежних позицій виступають за відхід Америки зі світової політики. Обама - з крайніх лівих. Він виховувався ісламськими проповідниками в школі Індонезії, а потім - ліберальними професорами в Гарварді. Ті й інші переконували його, що імперіалістична Америка винна перед пригнобленими народами світу. Це була частина його філософії, тому він завжди дуже скептично ставився до будь-яких дій на світовій арені. А Трамп - те ж саме, але з протилежних позицій. Якщо для Обами Америка була занадто погана, то для Трампа - занадто хороша. І той, і інший з різних ідеологічних позицій проповідували відмову Америки від ролі лідера вільного світу. Так що те, що такі тенденції у американської політики є - не дивно, швидше закономірно. Москва, звичайно, їх прекрасно використовує. Для цього працює і величезна "п'ята колона". Я б всю цю компанію Масків, Трампів і Обам кваліфікував таким чином: 20% - це відкриті кремлівські агенти, і 80% - це корисні буржуазні ідіоти.

Всім нам хочеться, щоб допомога була більше і швидше, і це правильно. Але треба розуміти наших американських друзів, насамперед таких, як Блінкен і Остін - міністр оборони і державний секретар, які продавлюють цю допомогу, незважаючи на опір всередині адміністрації президента. Ми повинні розуміти і цінувати те, що досягається це завжди в процесі серйозної внутрішньополітичної боротьби.

G-20 буквально на носі. Кажуть, що хочуть якось ізолювати Путіна від усіх інших, якщо він приїде. Як думаєте, він взагалі приїде? Адже він насправді нерукопожатний.

Мені здається, що він не приїде. Подивіться, він днями зустрічався з так званими "мобілізованими", і єдиний, хто виглядав як жалюгідний "мобік" - це був сам Путін. А "мобілізовані" - це були двометрові екіпіровані красені-гвардійці з бронежилетами і снайперськими гвинтівками. Ясно ж, що це були співробітники ФСО. Але навіть якщо він зустрічається з якимись рибалками, то вже давно доведено, що це все - співробітники ФСО. Тому як же такий боягуз поїде на "велику двадцятку"? Він не поїде туди.

А хто замість нього? Лавров?

Не важливо. Може він і буде. Може онлайн візьмуть участь.

На саміті в Азії президент Таджикистану 7 хвилин говорив про те, що у них є своя мова, своя автентичність, своя народність. Путін просто сидів і, вибачте за вираз, "чмякав".

Вони ніяк не можуть прийняти, що це незалежна держава. І це основна причина його божевільної політики - він хоче відновлювати якийсь "русский мир", зону домінування. Але завдяки успіхам української армії на очах розвалюються залишки Російської імперії.

Подивіться, як з ними розмовляв Токаєв. Казахстан взагалі займає незалежну позицію. Що стосується Кавказу, то там взагалі всім вже рулить Туреччина, азербайджанської армії вже немає. Минулого року Алієв і Ердоган підписали угоду про об'єднання азербайджанської і турецької армії. Це, до речі, армія НАТО. Путін бореться з розширенням НАТО в Херсоні, а ним вже зайнятий весь Південний Кавказ. І країнами НАТО вже стали Фінляндія і Швеція.

Ми бачимо повний крах його політики. Крах полягає в тому, що не тільки він, а й Більшість російської політичної еліти не розуміють простих речей. Вони закопали себе вже на століття. Ось закінчиться ця війна, переможе, звичайно, Україна, але за всі ці скоєні злочини російського народу чекають десятиліття покаяння.

Поки який-небудь майбутній канцлер Росії не приїде в Бучу і не встане на коліна, щоб покаятися в злочинах.

Ви думаєте, що таке можливо?

Через років 20-30, якщо Росія ще збережеться.

А якщо ні, то на що вона перетвориться?

Процес розвалу імперії просто продовжиться. Наприклад, хто-небудь вважає, що Чечня є частиною Росії? Ні. Кадиров кожною своєю заявою показує, що він не якийсь там губернатор російського регіону, а лідер незалежної держави зі своєю армією.

Росія ж також програла війну в Чечні і виплачує Кадирову величезну данину. Коли Путіна не буде, Кадиров знову оголосить, що він - керівник незалежної держави. Але це тільки перший крок. Мені не хотілося б міркувати про ці проблеми. Нехай цим займаються постпутінські керівники. Головна проблема української армії - спробувати вийти на кордони 1991 року і спробувати забути про цього свого "великого" північного сусіда назавжди.

Іран поставив Росії "Шахеди" і збирається поставляти балістичні ракети, при цьому говорять, що це не вони.

Це абсолютно нова форма нахабної брехні. Офіційно Захарова каже, що немає ніяких іранських "Шахедів", а вся російська пропаганда, "підморгуючи" своєму глибинному народу, розповідає які ж вони чудові.

Ізраїль продовжує робити вигляд, що зберігає нейтралітет. Як думаєте, так він і не витягне свою голову з піску?

Це не найбільша проблема для України. Найбільша - це поставки Західної зброї. Ізраїль має свої секретні домовленості з Росією щодо поведінки обох сторін у Сирії: Ізраїль послідовно знищує іранські об'єкти, а російські війська цього ніби не помічають. Це дуже важлива проблема для Ізраїлю, так як Іран - суттєва загроза безпеці. Тому вони намагаються зберегти цю домовленість з Росією, не варто занадто різко за це його засуджувати. Коли РФ остаточно піде з Сирії, це може змінитися.

До речі, а за яких обставин Росія повністю піде з Сирії?

Вона йде ж вже. Показник безпорадності російського військового промислового комплексу - це С-300. Вони його вивозять з Сирії і використовують в Україні для удару по наземних цілях, тому що ракети вже закінчуються. Процес йде.

Диана Шароди, Тала Калатай