Стало відомо, скільки кораблів вийшло в акваторію Чорного моря.

Російські загарбники вивели в Чорне море більше ракетоносіїв. Як повідомили у Силах оборони півдня України, наразі в акваторії кількість ракетоносіїв збільшилося до трьох. Зокрема, на бойовому чергуванні два надводних та підводний ракетоносій, сумарний залп "Калібрів" може сягати двадцяти.

"Загальна кількість складу корабельного угрупування - 11 одиниць. Підвищення рівню напруження ворог створює навмисно, але загрозу треба усвідомлювати. Сили протиповітряної оборони напоготові", - наголосили військові.

Російські ракетоносії у Чорному морі - деталі

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Вранці 21 серпня стало відомо, що у Чорному морі перебуває два ворожі ракетоносії. Зокрема, малий ракетний корабель та підводний човен. Сумарний залп "Калібрів" складав 12 одиниць. У Силах оборони півдня України наголосили, що при наближенні Дня Незалежністі України ворог буде створювати напруження та може завдати ударів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, як боротися з підводними човнами, які атакують Одесу. Фахівець зазначив, що вже кілька атак на Одесу, в тому числі останній удар, ворог завдав ракетами морського базування типу "Калібр".

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