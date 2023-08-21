Гуменюк не виключає, що окупанти створюватимуть напруження та завдаватимуть ударів у якості "реакції" на День Незалежності України.

У Чорному морі зараз перебуває два ворожі ракетоносії, у зв’язку з чим рівень ракетної небезпеки є надзвичайно високим. Про це повідомила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк зауважила, що нарощування ворогом кількості ракетоносіїв було передбачуваним.

"Ми говорили про оцінки експертів щодо наближення дати, що пов’язана з Незалежністю України. Цілком імовірно, що ворог буде створювати напруження і може завдати, в тому числі, і ударів таких, які будуть за його схемою реагування на сакральні дати абсолютно адекватними, як вони для себе вважають", - сказала вона.

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Речниця повідомила, що наразі в Чорному морі перебуває два ракетоносії. "Це малий ракетний корабель і підводний човен. Сумарний залп "Калібрів" складає в такому випадку 12 ракет, і це робить рівень ракетної небезпеки надзвичайно високим", - заявила Гуменюк.

Вона закликала людей оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги і не нехтувати попередженнями. "Пуски з підводних човнів дуже складно виявляються, тому на реагування є не година, а декілька хвилин", - пояснила речниця.

На запитання, чи змінилися пускові рубежі у ракетоносіїв, чи знаходяться вони біля портів, Гуменюк зазначила, що є декілька пускових рубежів. "Тактично-технічна характеристика пуску "Калібру" з морського носія по суходолу сягає 2,5 тисяч кілометрів. Тому це не критично щодо вибору пусокового рубежу. Вони можуть знаходитися в достатно безпечній для себе зоні і здійснювати ці пуски", - сказала вона.

Також на запитання щодо тенденції збільшення кількості випадків використання росіянами керованих авіаційних бомб та активного використання авіації на південному напрямку, Гуменюк зазначила, що її максимальна активність спрямована на Запорізький напрямок, хоча і Херсонському "перепадає теж фактично кожної доби".

"Використання КАБів пов’язане з тим, що вибиваються артилерійські позиції, а з літака тактичної авіації КАБ можна запустити на відстані 50-60 кілометрів, яку він подолає, але літак залишається неушкодженим, не потрапляючи в зону дії наших систем протиповітряної оборони", - пояснила вона.

Крім того, на запитання стосовно того, як Сили оборони України заявляють про себе на лівому березі Дніпра, у Херсонській області, і про "плацдарм" там, речниця наголосила, що "про "плацдарм" не йдеться, йдеться про виконання деяких окремих операцій".

"Але для цього потрібна інформаційна тиша. Тому що треба зберегти і ті спецпідрозділи, які виконують… І підготувати ту роботу, яка потім буде розгорнута на відповідних позиціях", - підкреслила Гуменюк.

Так, додала вона, зараз найефективніше – це контрбатарейна боротьба. "І саме тому, що ми зачищаємо і видаляємо артилерію з дуже великих площ, ворог був змушений застосовувати більше авіацію і ударні безпілотники… Вони частіше використовують повітряний спосіб впливу, оскільки ми розуміємо, що з позицій вони вибиті", - констатувала вона.

Загроза обстрілів на День Незалежності

Раніше у коментарі УНІАН представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов на запитання, чого українцям очікувати 24 серпня, зауважив, що цього дня "нам потрібно очікувати відзначення (Дня Незалежності України - УНІАН) в надзвичайно складних умовах, в умовах повномасштабного вторгнення і війни".

Він додав, що Україна відзначає і відзначатиме це своє свято ще багато років поспіль, і ворогу не вдасться це зіпсувати. Водночас Юсов зауважив, що уважними та обережними усе ж потрібно бути, та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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