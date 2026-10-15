У ЄС підтримали удари України по російських НПЗ: Каллас назвала причину

Вона зазначила, що не потрібно змушуючи Україну капітулювати у війні.

Рішення України поновити удари по російських нафтопереробних заводах є цілком обґрунтованим і корисним, вважає висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Про це вона сказала журналістам перед початком саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Каллас сказала, що нафтові доходи держави-агресорки мають бути обмежені. А Україна ставить саме таку мету, коли здійснює удари по російських нафтопереробних потужностях.

"Більша частина коштів, які Росія виділяє на війну, надходить від доходів від нафти. Тож Україна явно хоче, щоб ця війна закінчилася. Адже припинення фінансування війни – це єдиний спосіб досягти цього", - сказала вона, коментуючи можливість поновлення українських ударів по НПЗ Росії.

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При цьому додала, що тиск на Росію має посилитися. А також висловила незгоду з тими, хто тисне на Київ: "Для того, щоб покласти край цій війні, слід чинити тиск на Росію, а не на Україну, змушуючи її капітулювати. У цьому питанні ми демонструємо тверду рішучість".

Поновлення ударів по НПЗ Россії - більше новин

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на атаки Москви. Зеленський в інтерв’ю виданню Financial Times заявив, що призупинив енергетичні удари на три дні, щоб дотриматися "енергетичного перемир’я", оголошеного Трампом. Але Москва тим часом продовжила наносити удари по українській енергетичній інфраструктурі.

У Кремлі після масованих ударів у ніч на 14 жовтня по українській енергетиці цинічно пояснили, чому не дотримуються запропонованого президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир’я. Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що пропозиція Трампа щодо перемир’я нібито "не була конкретизована", тому, мовляв, не можна говорити, нібито Росія його не дотримується.

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