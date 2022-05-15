Канада готова надсилати свої кораблі до європейських портів, щоб допомогти доставити українське зерно за призначенням.

Уряд Канади висловив готовність допомогти Україні вивозити зерно, заблоковане в країні через російську агресію.

Як повідомляє "Голос Америки", про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Ми маємо переконатись, що зерно буде відправлене по всьому світу, - заявила міністр закордонних справ Канади. - Якщо цього не відбудеться, мільйони людей відчують голод". За її словами, Канада готова надсилати свої кораблі до європейських портів, щоб допомогти доставити українське зерно за призначенням.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також заявила про важливість забезпечення логістики для поставок зерна з України. Вона наголосила, що 50 мільйонів людей в Африці та на Близькому Сході зіткнуться з голодом в наступні місяці, якщо не розв'язати питання поставок.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що значні обсяги викраденого в Україні збіжжя перебувають на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Повідомлялося, що найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія, а звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна щодня втрачає 170 млн доларів через заблоковані російськими окупантами порти, а експортні можливості нашої держави впали більш ніж на половину.

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