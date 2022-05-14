Частина українських елеваторів знаходяться на окупованих Росією територіях, і там вже почалося крадіжка зерна.
Про це в інтерв'ю НВ заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.
"У нас достатня кількість елеваторів. Зерно може зберігатися якийсь час, За рік з ним нічого не станеться. Проблема в тому, що частина елеваторів знаходиться на окупованих територіях, і там вже почалася крадіжка зерна. Його вивозять до Криму, а звідти везуть на експорт під виглядом російського", - заявив Горбачов.
Експерт також не виключає, що вкрадене в Україні зерно буде поставлятися в підсанкційні країни.
"Міжнародні компанії спроможні розібратися, звідки йде зерно. Не думаю, що хтось із них буде його купувати. Можливо, воно буде поставлятися в підсанкційні країни. Варто переживати за зерно, яке знаходиться на окупованих територіях на півдні Запорізької та в Херсонській областях. Його там досить багато. Думаю, близько 1,5 млн т. Зерно коштує в середньому по $300 за т, тобто його загальна вартість — $450 млн", - заявив Горбачов.
Війна в Україні та загроза голоду:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що через війну в Україні світу може загрожувати продовольча криза.
- На початку квітня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.
- Ціни на продовольство у світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.
- Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.
- 8 травня міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявив про те, що світу може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової.
- 12 травня 2022 року в МЗС попередили країни-споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.
- Станом на 13 травня РФ продовжує грубо порушувати норми міжнародного права, використовуючи морський і повітряний простори для обстрілів території України та торгових суден третіх держав за допомогою літаків і кораблів Збройних сил. В українських портах Чорного та Азовського морів знаходяться 85 іноземних суден, заблокованих через російську агресію.
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