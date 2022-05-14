Експерт також не виключає, що вкрадене в Україні зерно буде поставлятися в підсанкційні країни.

Частина українських елеваторів знаходяться на окупованих Росією територіях, і там вже почалося крадіжка зерна.

Про це в інтерв'ю НВ заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

"У нас достатня кількість елеваторів. Зерно може зберігатися якийсь час, За рік з ним нічого не станеться. Проблема в тому, що частина елеваторів знаходиться на окупованих територіях, і там вже почалася крадіжка зерна. Його вивозять до Криму, а звідти везуть на експорт під виглядом російського", - заявив Горбачов.

Експерт також не виключає, що вкрадене в Україні зерно буде поставлятися в підсанкційні країни.

"Міжнародні компанії спроможні розібратися, звідки йде зерно. Не думаю, що хтось із них буде його купувати. Можливо, воно буде поставлятися в підсанкційні країни. Варто переживати за зерно, яке знаходиться на окупованих територіях на півдні Запорізької та в Херсонській областях. Його там досить багато. Думаю, близько 1,5 млн т. Зерно коштує в середньому по $300 за т, тобто його загальна вартість — $450 млн", - заявив Горбачов.

Війна в Україні та загроза голоду:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що через війну в Україні світу може загрожувати продовольча криза.

На початку квітня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.

Ціни на продовольство у світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.

Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.

8 травня міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявив про те, що світу може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової.

12 травня 2022 року в МЗС попередили країни-споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.

Станом на 13 травня РФ продовжує грубо порушувати норми міжнародного права, використовуючи морський і повітряний простори для обстрілів території України та торгових суден третіх держав за допомогою літаків і кораблів Збройних сил. В українських портах Чорного та Азовського морів знаходяться 85 іноземних суден, заблокованих через російську агресію.

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