Відповідна домовленість досягнута на переговорах Зеленського з Трюдо у Києві.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Канада вирішила скасувати усі бар'єри в торгівлі з Україною терміном на один рік.

Про це глава держави сказав 8 травня під час вечірнього звернення до українців, яке оприлюднене у соціальній мережі Facebook.

Президент розповів, що 8 травня провів переговори з другом України прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Провели двосторонні переговори – української і канадської делегацій. Домовились про розширення економічної і оборонної співпраці. Маємо надзвичайно важливе рішення Канади – скасувати усі бар'єри в торгівлі терміном на один рік. Дякуємо, Канадо. Ця домовленість досягнута на переговорах з паном Трюдо і працюватиме в інтересах як українського, так і канадського народів", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Україна та Велика Британія скасували експортні мита та квоти.

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