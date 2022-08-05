До 225 канадських військовослужбовців направлено до Великобританії.

Відновлено програму навчання бійців Збройних сил України та Національної гвардії Unifier.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Так, очільник оборонного відомства сповістив, що отримав від канадської колеги Аніти Ананд чудові новини - Канада відновлює операцію "Unifier".

"До 225 канадських військовослужбовців направлено до Великобританії для навчання українських військ. З їх допомогою наші солдати стануть нестримною силою", - зазначив міністр за додав, що вдячний Канаді за її непохитну підтримку України.

Довідка УНІАН. Операція Unifier розпочалася 14 квітня 2015 року та спрямована на реформування українського війська. У рамках місії іноземні інструктори проводять навчання бійців Збройних сил України та Національної гвардії. Канадський внесок полягає у наданні близько двох сотень військовослужбовців 1-го батальйону Королівського канадського полку, що проходять ротацію кожні 6 місяців.

Місія мала закінчитися у березні 2022 року, однак її вирішили продовжити ще на 3 роки.

13 лютого стало відомо, що на тлі загострення між Росією та Україною операцію Unifier буде припинено. Канада тоді запевнила Україну, що рішення має тимчасовий характер.

20 квітня Росія застосувала санкції проти низки високопоставлених канадських військових, а також солдатів, які з 2015 року керували операцією в Україні.

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