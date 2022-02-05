Посол України в Канаді Андрій Шевченко розчарований тим, що Канада не надає Україні зброю.
Про це він у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Є моменти, де ми недопрацьовуємо. Я розчарований, що ми поки що не добилися рішення про поставки зброї. Канада ухвалила надзвичайно важливе рішення про продовження своєї військово-тренувальної місії (в Україні - УНІАН), але ми розраховували на зброю. На жаль, цього поки немає, хоча всі передумови є", - сказав посол.
Довідка. У рамках місії UNIFIER в Україні канадські інструктори проводять навчання бійців Збройних сил України та Національної гвардії. Місія повинна була закінчитися у березні 2022 року, однак її вирішили продовжити ще на 3 роки. Крім цього, Канада додатково направить в Україну ще 60 військових.
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Як повідомляв УНІАН, Канада розглядає можливість відправлення в Україну партії стрілецької зброї та військового спорядження на фоні загрози вторгнення з боку Росії.