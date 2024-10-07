У МЗС пояснили, чому Керченський міст має припинити своє існування

Шляхопровід також шкодить навколишньому середовищу, зазначили у МЗС.

Незаконно побудований Росією Керченський (Кримський) міст має припинити своє існування, тому що порушує свободу цивільного судноплавства та шкодить екології - такі тези посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич висловив у Гаазі, де розглядається позов України до РФ.

Позов стосується порушення країною агресором Конвенції ООН з морського права, що проявилося не тільки в будівництві моста, а й у забороні українцям вести рибний промисел в Азовському морі та завдає шкоди екології.

Як заявив Кориневич "Укрінформу", вимоги України щодо знесення так званого Керченського мосту цілком логічні, тому що цей шляхопровід - перепона для свободи судноплавства. Посол також висловив сподівання на те, що трибунал почує доводи України, додавши:

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"Коли українські порти Маріуполя та Бердянська знову піднімуть український прапор, цей міст і далі буде шкодити та порушувати свободу судноплавства".

На його думку, насправді іншого шляху відновити свободу судноплавства в цих акваторій просто не існує.

"Міст має перестати існувати - це факт. І ми про це говорили впродовж цих всіх слухань і, звичайно, впродовж наших відкритих стейтментів агентів. Тому я думаю, що абсолютно логічно, що не можна інакше забезпечити свободу судноплавства", - сказав він.

Окрім того, Кориневич зазначив, що незаконно побудований Кримський міст негативно впливає на навколишнє середовище, через нього унеможливлено неналежний догляд та дотримання положень щодо захисту культурних цінностей, зокрема, підводної культурної спадщини.

"Екологічні наслідки можуть проявити себе через десятиліття. Тому, знову ж таки, ця споруда, порушує Конвенцію ООН з морського права, і тому вона має перестати існувати. Тепер трибунал буде приймати рішення щодо цієї позовної вимоги України", - наголосив Кориневич.

Яка буде доля Кримського мосту

Як повідомляв УНІАН, на суді в Гаазі представник України Антон Кориневич заявив, що Росія незаконно захопила контроль над Азовським морем та Керченською протокою, використовуючи незаконний Кримський міст, як ворота. РФ побудувала ці "ворота", щоб не пускати міжнародні судна, водночас дозволяючи захід невеликим російським річковим суднам.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що навколо Кримського мосту РФ будує загадкову споруду, яка може бути альтернативою шляхопроводу. Еклоги наголошують, що ця споруда негативно впливає на китоподібних. Вони зазначають, що на очах всього світу відбувається черговий злочин окупантів проти природи - у Керченській протоці забивають палі для побудови додаткової зайвої споруди біля мосту - чи то захисної, чи допоміжної. Це супроводжується сильним підводним шумом, що є шкідливим для китоподібних, в першу чергу, для морських свиней.

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